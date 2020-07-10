В Слобожанской таможне подвели итоги работы за первое полугодие. В условиях карантина и закрытых границ таможня продолжает стабильно работать и наполнять бюджет страны. В течение шести месяцев субъекты ВЭД зоны деятельности таможни перечислили в государственный бюджет 5,9 миллиарда гривен.

В разрезе основных бюджетообразующих налогов в государственный бюджет Украины за полугодие таможней перечислено:– ПДВ – 5,4 млрд .;– ввозной пошлины – 416,9 млн грн;– акцизного налога – 94,4 млн грн;– единого сбора – 3,8 млн грн;– платы за таможенное оформление – 1,4 млн грн;– вывозной пошлины – 0,6 млн грн;– других поступлений – 4,4 млн грн.Таможенное оформление и пропуск товаров, необходимых для экономики страны и жизнедеятельности граждан, осуществляется бесперебойно, быстро и оперативно, отмечают в Слобожанской таможне.Дополнительно с начала 2020 года в госбюджет направлено 254,3 млн грн.Эти средства удалось получить за счет:– контроля таможенной стоимости товаров – 230,1 млн грн.,– классификационной работы – 9,5 млн грн.,– контроля по определению страны происхождения – 14,7 млн грн.– Таможенные поступления – одна из главных статей наполнения бюджета государства. За этими цифрами – заработные платы врачей и учителей, пенсии, реализация многих социально-экономических программ. Поэтому основная задача, которая стоит перед всеми таможнями, – это стабильное наполнение государственной казны и борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил, – говорят в Слобожанской таможне.