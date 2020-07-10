В Слобожанской таможне подвели итоги работы за первое полугодие. В условиях карантина и закрытых границ таможня продолжает стабильно работать и наполнять бюджет страны. В течение шести месяцев субъекты ВЭД зоны деятельности таможни перечислили в государственный бюджет 5,9 миллиарда гривен.В разрезе основных бюджетообразующих налогов в государственный бюджет Украины за полугодие таможней перечислено:
– ПДВ – 5,4 млрд .;
– ввозной пошлины – 416,9 млн грн;
– акцизного налога – 94,4 млн грн;
– единого сбора – 3,8 млн грн;
– платы за таможенное оформление – 1,4 млн грн;
– вывозной пошлины – 0,6 млн грн;
– других поступлений – 4,4 млн грн.
Таможенное оформление и пропуск товаров, необходимых для экономики страны и жизнедеятельности граждан, осуществляется бесперебойно, быстро и оперативно, отмечают в Слобожанской таможне.
Дополнительно с начала 2020 года в госбюджет направлено 254,3 млн грн.
Эти средства удалось получить за счет:
– контроля таможенной стоимости товаров – 230,1 млн грн.,
– классификационной работы – 9,5 млн грн.,
– контроля по определению страны происхождения – 14,7 млн грн.
– Таможенные поступления – одна из главных статей наполнения бюджета государства. За этими цифрами – заработные платы врачей и учителей, пенсии, реализация многих социально-экономических программ. Поэтому основная задача, которая стоит перед всеми таможнями, – это стабильное наполнение государственной казны и борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил, – говорят в Слобожанской таможне.