Харьковские спасатели помогают в тушении масштабного пожара, бушующего на Луганщине, всего в ста километрах от нашего региона. Между тем в Харьковской области тоже горят поля. Как во время уборочной не допустить уничтожения урожая и затяжных лесных пожаров, выяснял «Вечерний Харьков».

Огонь добрался до окрестностей Северодонецка

Причиной возгорания может быть поджог

На Харьковщине горят поля

Как не допустить ЧП

Нельзя жечь стерню

На тушение пожара в Луганскую область уехали две группы харьковских спасателей.– Первая группа – десять единиц техники и 56 человек личного состава. Вторая группа отправилась во вторник вечером в составе 22 человек на пяти единицах техники, – рассказал «Вечернему Харькову» начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей в общественностью ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.В Луганской области горит более 80 гектаров леса Масштабный пожар в результате возгорании сухой травы и лесного массива, вспыхнувший 6 июля на территории Новоайдарского района Луганской области, из-за сильного ветра уже достиг населенных пунктов Волчье и Смоляниново Новоайдарского района Новоайдарского района, а это всего в ста километрах от Харьковской области. Кроме того, огонь добрался до окрестностей временного областного центра – Северодонецка. По информации отдела коммуникации полиции Луганской области, в минувший вторник начиная с 13.00 по телефону 102 начали поступать сообщения о возгорании сухой травы в районе Чистого озера в Северодонецке, о том, что в районе пгт Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, около села Метелкино горят трава и нежилой дом, а в районе городской свалки пылает лес. Огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.Руководитель Луганской областной военной гражданской администрации Сергей Гайдай высказал предположение, что причиной возгорания может быть поджог. По его словам, тушение пожара затруднялось из-за сильного ветра, жары и близкого расположения линии размежевания. К тому же российские оккупанты не давали гарантии относительно соблюдения режима тишины.По данным ГСЧС Украины, по состоянию на утро 8 июля во время тушения пожара обнаружены тела четырех погибших, семь взрослых и двое детей госпитализированы.30 человек, в том числе 13 детей, эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро», 30 человек отселены. К тушению огня привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, в том числе два самолета АН-32П. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.<Горят поля и на Харьковщине. Причем основной причиной ЧП называют поджог.– Так, 5 июля огнем уничтожено 23 гектара пшеницы местного фермера в селе Грушеваха Барвенковского района Харьковсой области. Поле уничтожено на корню, – рассказывает Игорь Лупандин. – Днем раньше спасателям поступила информация о том, что горят камыш и сухая трава за пределами села Петровка Шевченковского района. На момент прибытия пожарных было обнаружено, что огонь уже начал перекидываться на молодой хвойный лес Шевченковского лесничества ГП «Чугуево-Бабчанского лесхоза», а также мог распространиться на поле ячменя площадью 300 гектаров. Пожар был локализован и ликвидирован – поле ячменя и хвойный лес удалось спасти от огня.По информации Игоря Лупандина. начиная с 4 июля практически каждые сутки были пожары, связанные с полями, где планируется или уже идет уборочная.– Основная причина пожаров – занос открытого источника огня, то есть поджог, – говорит Игорь Лупандин. – Сейчас пожаром в Барвенковском районе занимаются в том числе и правоохранительные органы с целью установления виновных лиц.Чтобы избежать масштабных пожаров, которые способны полностью уничтожить урожай, спасатели предупреждают фермеров: соблюдайте правила пожарной безопасности!– Во-первых, во время уборочной на полях должна находиться приспособленная техника, которая может перевозить воду. Вся сельхозтехника, которая работает на полях, должна быть снабжена огнетушителями. Во-вторых, большие поля перед началом уборочной необходимо разбить на квадраты путем пропашки шириной не менее пяти метров. И если в каком-то квадрате произойдет пожар, дальше он уже не распространится, – рассказывает Игорь Лупандин. – Если поле расположено недалеко от дороги, нужно провести пропашку и вдоль дороги, чтобы на него не мог попасть, допустим, окурок, выброшенный из окна проезжающего мимо автомобиля. Кроме того, на поля запрещен въезд автотехники, не имеющей искрогасителей. Фермерам желательно оставлять частные автомобили при подъезде к полю и пересаживаться на технику, отвечающую требованиям пожарной безопасности, или пройтись пешком. Комбайнеры и другие люди, работающие на сельхозтехнике во время уборки урожая, должны изучить правила пожарной безопасности – что нужно делать, на что обращать внимание, дабы не допустить пожара, и как его локализовать на первой стадии.Кроме того, Игорь Лупандин предупреждает: после уборочной ни в коем случае нельзя сжигать стерню на полях, поскольку это может привести к серьезным пожарам и гибели еще не убранного урожая на соседних полях.– Проблема номер один в конце уборочной – сжигание стерни. Пожар может распространиться на другие поля, которые еще не убраны, перекинуться на лесные массивы, что чревато затяжными лесными пожарами. Я уже молчу об уничтожении животного и растительного мира, – говорит Игорь Лупандин.