Встретиться со змеей харьковчане рискуют не только на природе, но и в собственной квартире, и для большинства людей такое знакомство вряд ли будет приятным.

Гадюки представляют опасность

Змеи-беглецы могут заползти в квартиру

Как не спровоцировать гада?

Отсасывать яд из укуса нельзя

Как правильно вести себя при встрече с ядовитым гадом и чего категорически нельзя делать при укусе змеи, читателям «Вечернего Харькова» рассказал заведующий отделом научных исследований Харьковского зоопарка ведущий научный сотрудник Дмитрий Стрелков.– Летом змеи не ищут общества друг с другом, поэтому в период активности у них не может быть никакого «общественного» логова. Другое дело, что у змей бывают постоянные индивидуальные укрытия, куда рептилии спешат спрятаться в момент опасности, при попытке их преследования. Укрытием могут служить груда хвороста, нора, разного рода пустоты в полусгнившем пне или древесной колоде и т.п. То, что нашли на Вяловском водохранилище, это был или тихий уголок отдыха для ужей, поневоле покинувших участки берега, где их беспокоят люди, или же удобное место для кладки яиц.Обыкновенный и водяной ужи живут около водоемов, но охотятся на разную добычу. Обыкновенный уж питается почти исключительно амфибиями, преимущественно лягушками, но часто поедает жаб и чесночниц. А водяной уж – это рыболов, питающийся мелкой рыбой. Если обыкновенного ужа (Natrix natrix) легко узнать по хорошо заметным желтым или оранжевым пятнам на голове, то у водяного нет никаких броских признаков. Окраска довольно изменчивая – от сероватой до буроватой разных оттенков, выраженного оливкового цвета. Если присмотреться, на туловище можно различить слабо выраженные пятна, расположенные в шахматном порядке. Вот почему на некоторых языках он называется шахматным ужом. Отсюда и его латинское название Natrix tesselata.Еще в нашем регионе широко распространена медянка (Coronella austriaca), но встречается она далеко не везде. В отличие от ужа, у медянки гладкая чешуя, с чем связано ее английское название smooth snake (буквально «гладкая змея»). Питается она преимущественно ящерицами, поэтому встречается в степи и на лугах, а в лесу ее можно встретить на полянах и опушках. Попутно поедает безногих ящериц веретениц, молодых змей других видов, в том числе молодь гадюк. Что касается мелких грызунов, то медянка может кормиться голыми детенышами, которых находит в норах мышей и полевок.Оба вида ужей и медянка абсолютно безвредны для людей.Еще в лесах Харьковской области нередко встречаются безногая ящерица веретеница. Это медлительное пресмыкающееся безжалостно уничтожают, поскольку путают со змеей, хотя оно совершенно безвредно. Это сугубо лесное животное, которое большую часть времени проводит, зарывшись в лесную подстилку.– В Харьковской области наиболее известны пять видов змей. Помимо упомянутых двух видов ужей и медянки, существует два вида гадюк – Никольского и степная, но они предпочитают жить в разных ландшафтах. Всех вместе их не встретишь в каком-либо уголке природы. В нашем регионе только гадюки представляют определенную опасность.Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) – вид лесных змей, населяющих преимущественно дубравы. Питается гадюка в основном мелкими грызунами, дополнительно – бурыми лягушками и птенцами наземногнездящихся видов мелких птиц. Чаще всего она встречается в лесах Харьковского, Краснокутского, Волчанского, Печенежского, Чугуевского и Змиевского районов. Именно из этих районов время от времени поступают сообщения о встречах с гадюками во время прогулки в лесу, изредка поступают жалобы на их появление на территории дачных массивов и населенных пунктов, расположенных вблизи леса. Также известны и случаи укусов, когда потребовалась неотложная врачебная помощь.Степная гадюка (Vipera renardi) во второй половине ХХ столетия исчезла в большинстве районов Харьковской области из-за тотальной распашки степей и избыточного применения ядохимикатов в сельском хозяйстве. Встречи с ней на редких сохранившихся участках степи и балок со степной растительностью – достаточно редкое событие даже для специалистов-герпетологов, изучающих рептилий и амфибий. Питается гадюка очень разнообразно – помимо грызунов, поедает ящериц, а также крупных насекомых и пауков.– В норме укусы наших видов гадюк не представляют смертельной опасности для взрослых людей. При условии правильно оказанной помощи пострадавшие выздоравливают в течение недели, зачастую и раньше. Маленькие дети, разумеется, тяжелее переносят укусы. У многих людей бывает остро выраженная аллергическая реакция на змеиный яд, которая может оказаться опаснее, чем действие яда на организм. В подобных ситуациях симптомы проявляются в виде отека Квинке. В связи с этим многие опытные врачи сомневаются в целесообразности применения противозмеиной сыворотки в условиях нашей страны. Поскольку сама по себе сыворотка может оказаться небезопасным источником сильной аллергической реакции. Ее применение оправдано лишь при укусе очень ядовитых змей, а такие в нашей фауне отсутствуют.– Наиболее вероятна встреча с обыкновенным ужом. Эта змея населяет различные прибрежные ландшафты рек, ручьев, прудов, водохранилищ и озер на территории всей области. Встречается на влажных лугах и болотах, то есть везде, где обитают различные виды лягушек, составляющие основную добычу ужей. Нетрудно заметить, что в летний период, когда население массово отдыхает на берегах различных водоемов, резко повышается вероятность встречи именно с обыкновенным ужом.Но в последнее время наблюдается учащение встреч с водяным ужом. Этот южный по своему происхождению вид ужа расселяется на север и по речной системе уже достиг центра Харькова! По всей вероятности, можно прогнозировать, что водяной уж будет все чаще встречаться в зонах отдыха на берегах водоемов, особенно в речных долинах Северского Донца и Оскола. В районе Лопанской Стрелки в осенний период иногда отмечали водяных ужей, ползающих в поисках удобного места для зимовки.Вероятность встречи с медянкой в зонах массового отдыха весьма низка. Разве что в данной местности имеются суходольные луга с многочисленными ящерицами.Гадюка Никольского – довольно осторожная змея, избегающая мест массового отдыха, хотя нельзя исключить случайных встреч на территории пансионатов и баз отдыха, расположенных в лесу, а также на берегах водоемов в лесистой местности. В засушливое и жаркое лето она чаще начинает появляться в прибрежных зарослях.– В городскую черту Харькова вошло много природных исконных местообитаний змей. Участки дубрав населены гадюками Никольского и веретеницами (безногими ящерицами), суходольные луга по склонам остепененных балок (яры) служили местообитанием медянок и степных гадюк, а поймы и берега речек и водохранилищ по сей день населяют обыкновенные ужи.Естественно, что в городской черте до сих пор отмечаются встречи со змеями, особенно в частном секторе. С каждым годом подобные встречи происходят все реже в связи с уничтожением природной среды в городе и прямым истреблением змей населением. В послевоенные годы степная гадюка уже не встречалась на Журавлевских склонах. Медянки – как, впрочем, и прыткие ящерицы, к концу ХХ столетия практически исчезли на территории городских садовых обществ.Значительная доля современных встреч в жилых кварталах города связана с побегом змей из террариумов неопытных или просто безответственных любителей. Неслучайно отмечались даже экзотические виды. Такие беглецы могут заползать в квартиры, прятаться в подвалах или в норах крыс и других грызунов, но подобные места непригодны для постоянного проживания змей.– Гадюка Никольского имеет полностью черный окрас, без каких либо светлых отметин. У ползущей степной гадюки иногда можно различить темную полосу вдоль хребта в виде зигзага или цепочки ромбиков.– Местные виды змей никогда не были замечены в нападении на человека. Наоборот, они стремятся избежать встречи с людьми.– При встрече со змеей следует остановиться и подождать, пока она уползет. В тех очень редких случаях, когда змея по какой-то причине не уползает, следует спокойно отойти в сторону. Это и будет самая правильная реакция.– Первым делом нужно освободить укушенную конечность от одежды и обуви, снять браслеты и, что очень важно, кольца. Если оставить кольцо на укушенном пальце, велик риск потерять сам палец, так как в месте укуса гадюки всегда развивается отек, рука и пальцы сильно распухают. Затем следует уложить пострадавшего в тень, при этом голову приподнимать не нужно, пусть даже останется чуть ниже плеч. Если под рукой есть аптечка со шприцами и ампулами, необходимо сначала ввести десенсибилизирующее средство (снижающее отечность), а уже затем противоаллергические и другие показанные для конкретного человека препараты. Рекомендуется обильное питье, за исключением кофе и спиртного. Ну и, конечно же, необходимо вызвать скорую помощь либо самому отвезти пострадавшего в ближайшую больницу.– Ни в коем случае! Также нельзя надрезать или прижигать место укуса, накладывать жгут или любую стягивающую повязку на укушенную конечность, смазывать место укуса разного рода мазями или применять другие лекарства и выдавливать сукровицу из ранок.Что касается сыворотки, которая вводится укушенному… Дело в том, чтосостав яда гадюки Никольского отличается от яда обыкновенной гадюки. У степной гадюки яд тоже достаточно своеобразный. Так что если уж применять сыворотку, то только местного производства, а его у нас нет. Сложное и дорогое производство, учитывая единичные случаи укусов на территории огромного населенного региона не имеет смысла. В последнее время поступает обнадеживающая информация об успехах зарубежных биохимических исследований в области синтеза препаратов, нейтрализующих разрушительное действие ферментов, содержащихся в змеином яде. Безусловно, за такими препаратами – будущее.– Действительно, на прогулках собаки нередко пытаются из любопытства понюхать шипящую гадюку. И такое знакомство нередко заканчивается змеиным укусом.Пострадавшую собаку необходимо срочно доставить к ветеринару. В тяжелых случаях целесообразно ввести инъекцию дексаметазона (десенсибилизирующее средство), а затем противоаллергические и другие препараты в соответствии с показателями здоровья собаки.