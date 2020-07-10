Поступающие в вузы жалуются в Министерство образования и науки на то, что получают повестки из военкоматов, хотя весенний призыв в связи с карантином продлили до конца июля, а начало вступительной кампании перенесли на август. Минобразования просит не трогать абитуриентов.

Министерство образования и науки напомнило Министерству обороны об отсрочке военного призыва для абитуриентов, сообщает пресс-служба ведомства.В распоряжении Кабмина сказано, что призыв граждан в возрасте 18−19 лет на срочную военную службу может проводиться исключительно по их желанию, подтвержденному письменным заявлением, говорят в Минобразования.– Для того чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, Минобразования обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос о предоставлении выпускникам отсрочки от весеннего призыва, – заявили в министерстве.Напомним, 16 января 2020 года президент подписал указ о призыве на срочную службу мужчин с 18 (включительно) до 27 лет. В тот же день тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что обязательный призыв – с 20 лет, а с 18 лет парни смогут идти в армию исключительно вступить в ВСУ по собственному желанию. 23 марта Владимир Зеленский перенес весенний призыв на лето. 5 июня Министерство образования и науки договорилось с Минобороны о том, что выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года. Однако выпускники школ продолжают получать повестки.