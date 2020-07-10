В Украине решили пересмотреть принципы начисления налога на роскошь – планка элитности машин снизится почти вдвое.

Увеличится и размер налога

Начисление будет происходить автоматически

Власть пытается завоевать симпатию электората

Закон будет принят

Реализовать эти планы в жизнь предлагается уже с 1 января 2021 года. Эксперты расценивают такой, казалось бы, непопулярный шаг правящей силы как очередное заигрывание власти с электоратом.Депутаты из партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3704, дающий новые представления о том, что является роскошью. В частности, теперь под это понятие подпадают автомобили, которые ранее таковыми не считались.Если раньше налогом в Украине облагались транспортные средства, стоимость которых составляет не менее 375 минимальных заработных плат, то есть 1 773,3 тысячи гривен, то теперь налогом будут облагаться все авто, стоимость которых составляет 200 минимальных зарплат. Это 944,6 тысячи гривен. А возраст автомобилей, которые будут облагаться налогом, увеличивается до восьми лет с года изготовления, хотя раньше было с пяти.Но и это еще не все. Увеличится и размер налога. Если сейчас ставка — 25 тысяч гривен в год, то в случае принятия закона ее установят на уровне шести минимальных зарплат. На данный момент это 28,3 тысячи гривен. А если минималку, как обещают, повысят до пяти тысяч гривен, то придется платить уже 30 тысяч в год. Правда, за последние три года (пока авто не достигнет возраста восьми лет) будут брать только половину налога.Более того, теперь налогом будут облагаться мотоциклы и водные виды транспорта, которые раньше вообще не считались роскошью. Исключат из объектов роскоши только транспортные средства специального и специализированного назначения, которые входят в состав ВСУ и других военных формирований, правоохранительных органов, подразделений гражданской защиты населения, транспортные средства объектов социальной и спортивной сферы, водный транспорт коммерческого назначения.По словам адвоката Ростислава Кравца, новый транспортный налог коснется не только тех, кто приобретет авто после принятия закона, но и тех, кто уже владеет машинами, попадающими под новые правила.– Начисление налога происходит автоматически, все базы данных для этого есть. В случае неуплаты налога на имущество накладывается арест, дело передается исполнительной службе, а она, в свою очередь, может подать взыскание на машину, квартиру и так далее, – говорит адвокат.То есть фактически наблюдается попытка расширить налогооблагаемую базу. Налог на роскошь будут платить не только богатые украинцы, но и средний класс.Эксперты считают, что таким образом действующая власть пытается завоевать тающую буквально на глазах симпатию электората.– Народ в Украине в основном не богатый. Средний класс составляет процентов 15, богатый – пять, все остальное население – небогатые люди. Что больше всего раздражает человека небогатого? Человек богатый. Человек небогатый хотел бы, чтобы власть откуда взяла деньги? Отняла у богатого. Поэтому дорогой автомобиль – раздражающий фактор для большинства людей, – говорит экономический эксперт, исполнительный директор Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуард Набока. – Все прекрасно понимают, что если молодая красивая женщина ездит на авто стоимостью 50 тысяч долларов, то едва ли она подала новую конструкторскую идею, которая позволила выпустить современный самолет, востребованный во всем мире. Наверное, она получила свое авто каким-то другим способом. И было бы неплохо, чтобы этот ее полулегальный способ дал возможность и бедным купить хотя бы два батона хлеба вместо одного. Так что, конечно же, налог на богатство в каждой стране является одним из самых эффективных способов поднятия рейтинга власти.Эксперт не сомневается, что такой налог обязательно введут, даже несмотря на то, что среди украинских политиков и чиновников как раз больше всего богатых. Вводя новый налог на роскошь, большинство из них голосует по сути за налог на себя любимого. Поэтому он будет так отфильтрован, чтобы большинства из них новации не коснулись.– Конечно, закон будет принят, и принят именно сейчас – до выборов. Таким образом «Слуги народа» показывают, что и это обещание президента они тоже выполняют. А каким будет закон на момент принятия, посмотрим, – говорит Эдуард Набока.