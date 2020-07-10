Условия пересечения границ постоянно меняются, поэтому Министерство иностранных дел Украины советует выезжающим не торопиться – хорошо подумать и предварительно детально изучить информацию.

Среди открытых для украинцев популярных направлений министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 12 стран: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею. Вместе с тем в МИД подчеркивают, что каждая страна периодически пересматривает разрешения на поездки, исходя из ситуации с Covid-19, условий взаимности и тому подобного. Также каждое государство вводит свои условия при въезде иностранцев.С правилами пересечения границ можно ознакомиться на интерактивной карте МИД или онлайн-сервисе ЕС При принятии решения о выезде за границу МИД просит украинцев ориентироваться также на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения по распространению Covid-19 в мире.Кроме того перед поездкой рекомендуется:– связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране. Ситуация может меняться, поэтому будьте на постоянной связи с оператором;– параллельно связаться с дипучреждением Украины в стране, куда запланировано путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих ограничениях;– тщательно изучить условия страхового полиса: убедиться, что он покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в частности инфицирования коронавирусом.Сейчас, в период борьбы с Covid-19, украинцам запрещен въезд в Евросоюз, за исключением членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.Вместе с тем государства – члены ЕС имеют право открывать въезд для следующих категорий граждан, в том числе Украины: для тех, кто путешествует с целью обучения; моряков, которые направляются на корабль; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников третьих стран.Таким образом, как минимум до 15 июля следует отказаться от запланированных поездок в страны Евросоюза, если вы не относитесь к категории жителей Украины, которым разрешен въезд. В ЕС планируют пересматривать перечень запретов на въезд для граждан различных стран каждые две недели, пишет Liga.net МИД призывает украинцев по возможности не планировать поездки за границу на период пандемии или тщательно изучать условия въезда в ту или иную страну.Специальная интерактивная карта от МИД для украинских путешественников показывает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации дипломатических ведомств Украины и других стран.На веб-сайтах перевозчиков можно встретить ссылки на соответствующую информацию от Министерства иностранных дел или посольств стран.Полезно также проверять информацию о стране, в которой путешествуете, в онлайн-центре для путешествий ИАТА – это так называемая база данных Timatic . С ее помощью пассажир, предоставив информацию о своих документах и статусе, может получить информацию о том, разрешен ему въезд в ту страну, куда планируется путешествие.