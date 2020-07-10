За сутки саперы обезвредили 31 единицу опасных боеприпасов.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 10 июля пиротехническая группа провела техническое обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в поселке Жихарь, Основянского района, города Харькова. В ходе проверки специалисты обнаружили 31 боеприпас, среди которых 12 минометных мин и 19 артиллерийских снарядов.Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.