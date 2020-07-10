Харьковским вертолетчикам Госпогранслужбы удалось восстановить навыки и способности для полетов над территориальным морем и до отдаленной заставы - острова Змеиный.

Как сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы, вчера вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту «Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково - Одесса»Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 км2 акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке «Вилково».В ведомстве уточняют, что этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Отныне два экипажа вертолетов Ми-8 получили допуски для полетов над морем. А проведенная модернизация винтокрылых машин позволила сделать такие полеты безопасными. Поэтому, отныне, в случае необходимости провести воздушный мониторинг, доставить на остров грузы или персонал, или провести медицинскую эвакуацию ... экипажи и вертолеты готовы.