Гражданин Российской Федерации передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов США за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ.Как сообщает пресс-служба областного главка, во время досудебного расследования было установлено, что мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом планирует дать взятку сотруднику Государственной пограничной службы Украины.
10 июля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории пограничного пункта пропуска «Гоптовка», правоохранители задержали гражданина Российской Федерации. Он передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов США за помощь в снятии запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ с постановкой отметки в их паспорта.
По данному факту следственным отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона, совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины открытое 16 июня 2020.
Сейчас злоумышленник задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.