Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, в начале мая 2020 года, в Орджоникидзевском районе Харькова, неоднократно ранее судимый 46-летний уроженец Азербайджана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 50-летнюю продавщицу продуктового магазина.Ножом, взятым с собой из дома, злоумышленник нанес женщине один удар в живот и еще один - в лицо. Сорвав с жертвы фартук, в котором находились деньги, мужчина выбежал из магазина.Благодаря прохожим, которые вовремя вызвали скорую, врачи оказали помощь продавщице, и она выжила.По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 3 в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по ч. 4 ст. 187, ч .2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, соединенный с проникновением в помещение с причинением тяжких телесных повреждений, законченное покушение на умышленное убийство).Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.