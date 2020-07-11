Одновременно с этим будет ограничена деятельность развлекательных заведений.

10 июля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение разрешить работу кинотеатров при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция.Также комиссия постановила запретить работать развлекательным заведениям города после 23:00. Такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе.