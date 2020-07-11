События ДТП в Песочине: водитель грузовика не заметил «восьмерку» (видео) Вечерний Харьков 09:59 256 Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также Художница умеет говорить о важных вещах с помощью ткани Умерших от коронавируса на Харьковщине могло быть меньше? Власть не может определиться с количеством районов на Харьковщине БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Художница умеет говорить о важных вещах с помощью ткани События 12:58 Лента новостей Художница умеет говорить о важных вещах с помощью ткани 12:58 Умерших от коронавируса на Харьковщине могло быть меньше? 12:49 Власть не может определиться с количеством районов на Харьковщине 12:46 Харьковские пожарные спасли женщину из горящей квартиры 12:14 В Харькове неизвестные подожгли дом с тремя людьми внутри 11:58 Харьковские полицейские завершили расследование смертельного ДТП 10:07 ДТП в Песочине: водитель грузовика не заметил «восьмерку» (видео) 09:59