Трагедия произошла 19 января в районе Дергачей

19 января текущего года, примерно в 21.30, водитель "Renault Master" двигался со стороны поселка Безрукий в направлении города Дергачи. Мужчина проявил невнимательность, и осуществляя маневр влево выехал на встречную полосу, где сбил двух пешеходов. После этого водитель скрылся с места происшествия. Оба пешехода погибли.Харьковские следователи установили личность и задержали водителя. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей в "Харьковском следственном изоляторе".В настоящее время досудебное расследование завершено, а водителю вручено обвинительное заключение по ч.3 ст. 286 и ч.1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины.Санкции статей предусматривают лишение свободы до 10 лет.