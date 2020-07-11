В доме находился 63-летний владелец дома, его сожительница и пожилая мать мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 11 июля около 1:30 в службу «102» поступило сообщение от 63-летнего мужчины о том, что неизвестные бросили в его двор бутылку с зажигательной смесью. В результате чего загорелся дом.Хозяева своими силами потушили пожар. В доме находились три человека - 63-летний владелец дома, 47-летняя сожительница и 84-летняя мать мужчины.По адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили фрагменты стекла от бутылки и тряпки.Информация внесена в Единый реестр Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.