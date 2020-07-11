Семь пятниц на неделе – если харьковский губернатор не в состоянии принять окончательное решение в очень важном для области вопросе, на сколько же районов должен быть поделен наш регион, то что уж говорить о жителях этих потенциальных районов. Отсутствие коммуникации областной власти с людьми привело к обострению ситуации.

Концепция поменялась

Местные жители вышли на акцию протеста

Ахиллесова пята нынешней власти

На днях председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что поддерживает разделение области на семь районов. Хотя буквально на прошлой неделе говорил, что не видит проблемы в разделении на четыре района.Во вторник, 7 июля, Алексей Кучер написал в своем Telegram-канале , что глубоко проанализировал разделение региона на четыре района.– Позиция Харьковской ОГА в этом вопросе остается неизменной. Я поддерживаю семь районов. Такое разделение является сбалансированным. Оно отвечает критериям Кабинета министров Украины, – сообщил губернатор и добавил, что уже обратился к председателю профильного парламентского комитета Андрею Клочко с просьбой повторно рассмотреть проект постановления Верховной Рады «Об образовании и ликвидации районов».Только вот не совсем понятно, по отношению к чему эта позиция осталась неизменной. Ведь неделю назад губернатор высказывал прямо противоположное мнение, согласившись с делением Харьковской области на четыре района.– Районы – это не про людей. Про людей – это громады. И у всех возникает вопрос: как мы будем ехать в центр? И не надо вам ехать в центр. Я пока анализирую. На сегодня это только комитет проголосовал за четыре района. Окончательное решение будет принято Верховной Радой. Я свою позицию выскажу, но чего-то критического в этом не вижу, – говорил он.Напомним, изначально было предложено разделить Харьковскую область на четыре района. Наш регион настоял на семи. И 12 июня на внеочередном заседании члены Кабмина одобрили этот вариант, проголосовав за ликвидацию в Харьковской области 27 районов и создание Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Люботинского, Чугуевского и Харьковского. Кроме того, утвердили 56 объединенных территориальных громад.Однако отсутствие коммуникации областной власти с людьми привело к обострению ситуации. С новым районом с центром в Люботине не согласились в Богодухове, Краснокутске, Золочеве. Местные жители вышли на акцию протеста под стены Кабмина. В результате на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства было принято решение оставить Харьковщине четыре района – Харьковский, Изюмский, Лозовский и Купянский. Основной аргумент возвращения к первоначально предложенной формуле – неспособность договориться: Богодухов не хотел становиться частью Люботинского района, а люботинцы не соглашались жить в поселке. Теперь решение – за Верховной Радой.Руководитель области сам признает, что жители остались недовольными созданием укрупненных районов, поскольку не были достаточно осведомлены.– Вопрос в том, что, к сожалению, не до конца понимают люди, и это, наверное, где-то наша ошибка – было минимум коммуникаций по этому поводу, необходимо было больше коммуницировать, – говорит Алексей Кучер.Это еще раз говорит об отсутствии у нынешнего руководства области управленческого опыта, желания слышать простых людей и умения их понимать.– Отсутствие коммуникации с людьми – ахиллесова пята нынешней власти, – считает доктор политических наук Игорь Полищук. – Сидят на рейтингах, а общаться с простыми людьми не научились. Отсутствие опыта, отсутствие необходимой подготовки. Ведь с людьми не так-то просто разговаривать – они могут сказать все что думают. И зная, как болезненно новая власть реагирует на критику, можно предположить, что руководство области, наверное, лишний раз просто боится общаться с людьми, потому что народ может высказать нелицеприятное мнение. К этому нужно быть готовым. Политик – на то и политик, чтобы слушать мнение людей, пытаться переубедить недовольных. А это довольно сложно. Только настоящий политик умеет оппонента превратить в союзника. А наш губернатор – юрист без опыта управления, который попал на столь высокую должность, не имея навыков общения с простыми людьми, не умея их слушать и слышать, понимать насущные проблемы.