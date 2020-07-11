Семь пятниц на неделе – если харьковский губернатор не в состоянии принять окончательное решение в очень важном для области вопросе, на сколько же районов должен быть поделен наш регион, то что уж говорить о жителях этих потенциальных районов. Отсутствие коммуникации областной власти с людьми привело к обострению ситуации.На днях председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что поддерживает разделение области на семь районов. Хотя буквально на прошлой неделе говорил, что не видит проблемы в разделении на четыре района.
Концепция поменялась
Во вторник, 7 июля, Алексей Кучер написал в своем Telegram-канале , что глубоко проанализировал разделение региона на четыре района.
– Позиция Харьковской ОГА в этом вопросе остается неизменной. Я поддерживаю семь районов. Такое разделение является сбалансированным. Оно отвечает критериям Кабинета министров Украины, – сообщил губернатор и добавил, что уже обратился к председателю профильного парламентского комитета Андрею Клочко с просьбой повторно рассмотреть проект постановления Верховной Рады «Об образовании и ликвидации районов».
Только вот не совсем понятно, по отношению к чему эта позиция осталась неизменной. Ведь неделю назад губернатор высказывал прямо противоположное мнение, согласившись с делением Харьковской области на четыре района.
– Районы – это не про людей. Про людей – это громады. И у всех возникает вопрос: как мы будем ехать в центр? И не надо вам ехать в центр. Я пока анализирую. На сегодня это только комитет проголосовал за четыре района. Окончательное решение будет принято Верховной Радой. Я свою позицию выскажу, но чего-то критического в этом не вижу, – говорил он.
Местные жители вышли на акцию протеста
Напомним, изначально было предложено разделить Харьковскую область на четыре района. Наш регион настоял на семи. И 12 июня на внеочередном заседании члены Кабмина одобрили этот вариант, проголосовав за ликвидацию в Харьковской области 27 районов и создание Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Люботинского, Чугуевского и Харьковского. Кроме того, утвердили 56 объединенных территориальных громад.
Однако отсутствие коммуникации областной власти с людьми привело к обострению ситуации. С новым районом с центром в Люботине не согласились в Богодухове, Краснокутске, Золочеве. Местные жители вышли на акцию протеста под стены Кабмина. В результате на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства было принято решение оставить Харьковщине четыре района – Харьковский, Изюмский, Лозовский и Купянский. Основной аргумент возвращения к первоначально предложенной формуле – неспособность договориться: Богодухов не хотел становиться частью Люботинского района, а люботинцы не соглашались жить в поселке. Теперь решение – за Верховной Радой.
Ахиллесова пята нынешней власти
Руководитель области сам признает, что жители остались недовольными созданием укрупненных районов, поскольку не были достаточно осведомлены.
– Вопрос в том, что, к сожалению, не до конца понимают люди, и это, наверное, где-то наша ошибка – было минимум коммуникаций по этому поводу, необходимо было больше коммуницировать, – говорит Алексей Кучер.
Это еще раз говорит об отсутствии у нынешнего руководства области управленческого опыта, желания слышать простых людей и умения их понимать.
– Отсутствие коммуникации с людьми – ахиллесова пята нынешней власти, – считает доктор политических наук Игорь Полищук. – Сидят на рейтингах, а общаться с простыми людьми не научились. Отсутствие опыта, отсутствие необходимой подготовки. Ведь с людьми не так-то просто разговаривать – они могут сказать все что думают. И зная, как болезненно новая власть реагирует на критику, можно предположить, что руководство области, наверное, лишний раз просто боится общаться с людьми, потому что народ может высказать нелицеприятное мнение. К этому нужно быть готовым. Политик – на то и политик, чтобы слушать мнение людей, пытаться переубедить недовольных. А это довольно сложно. Только настоящий политик умеет оппонента превратить в союзника. А наш губернатор – юрист без опыта управления, который попал на столь высокую должность, не имея навыков общения с простыми людьми, не умея их слушать и слышать, понимать насущные проблемы.