Более ста умерших – Харьковская область стабильно входит в список регионов с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 в Украине. Число случаев коронавируса в области выросло до 2521. Одной из причин являются неадекватные действия со стороны областной власти, отмечают медики.

За текущую неделю по состоянию на 11 июля от последствий коронавируса в Харьковской области умерли еще девять человек. Такие данные опубликованы в системе мониторинга Covid-19 Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, за сутки с 9 по 10 июля в Харьковской области зафиксировали антирекорд - 59 новых случаев заболевания. Всего по области за весь период пандемии зарегистрирован 2621 случай, из них 103 – летальных. На Харьковщине – один из самых высоких уровней смертности от Covid-19.Врачи считают, что основная причина – в неадекватности действий со стороны областной власти.– Причина кроется, в первую очередь, в неадекватном администрировании со стороны Департамента охраны здоровья, который допустил перегруз областной инфекционной больницы, – прокомментировал ситуацию «Телеканалу р1» заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО профессор Владимир Корсунов. – Свалили всех больных в одну больницу, не обеспечив ее, по существу, достаточным количеством персонала, не выполнив рекомендаций ведущих специалистов по интенсивной терапии. А специалисты дали справку о том, сколько надо добавить анестезиологов, медсестер-анестезисток, санитарок, чтобы областная инфекционная больница могла адекватно справиться с двумястами больными. Это медучреждение рассчитано именно на 200 пациентов, а в отдельные дни их было 240– 260 при некомплекте персонала. Вот и вся причина.Врач также сообщил, что в стране закончились препараты, которые могут повлиять на течение заболевания у тяжелых больных.– Это «Тоцилизумаб». Его нет по Украине. Значит, реально мы не сможем помогать даже тем, кому раньше помогали, – сказал Владимир Корсунов.