Харьковская муниципальная галерея представляет персональный проект Василисы Буряник, одной из самых интересных молодых художниц из Львова. Проект Nude проводит параллели между биологическим телом человека и опустошенными ландшафтами природы, словно намекая, что все в это мире тождественно, взаимосвязано и одинаково уязвимо.

Все одинаковы уязвимы

Люди относятся к природе потребительски

Ужасные вещи происходят незаметно

Без меценатства искусству сложно

10 июля, в Харьковской муниципальной галерее открылась выставка Nude Василисы Буряник. Впервые работы львовской художницы показали в Харькове осенью 2019 на втором Биеннале молодого искусства. В основной экспозиции была представлена ее инсталляция «Фрагменты организмов» — аквариумы с художественными образами краснокнижных животных, созданные из текстиля, сообщает Bagels & Letters.В Nude с помощью нейлона, ее любимого материала, Василиса Буряник исследует сходство опустошенных природных ландшафтов с беззащитностью человеческого тела. Представить новые работы не в родном Львове, а в Харькове художнице удалось благодаря приглашению муниципальной галереи и при содействии Евгения Оберемка — харьковского ценителя таланта художницы.К созданию проекта художницу подтолкнули пейзажи Карпат, которые в результате вырубки лесов превратились в пустыню. Василиса отмечает, что последствия человеческой деятельности можно наблюдать на всей территории Украины: пожары в центральной части, разрушения на востоке, где ведутся боевые действия. В проекте Nude она проводит параллели между человеческим телом и природой, намекая, что все тождественно, взаимосвязано и одинаково уязвимо. Одну из картин художница успела показать в галерее искусств «Лавра» на выставке «Среда обитания. Манифест 2020». Тогда за попадание в экспозицию соревновались на конкурсе 300 украинских авторов. Полностью серию Nude первыми увидят харьковские ценители искусства.Материалом для работ стал любимый Василисой прозрачный нейлон. Образы в нем она создает с помощью печати, аппликации, вышивки и огня. Накладывая слои текстиля, художница достигает прозрачности и взаимодействия различных элементов — через панораму природы проглядывает кожа человека. Течения и ручьи кажутся сосудами или нервными окончаниями. А еще работы подсвечены сзади, что усиливает взаимодействие различных слоев. Василиса называет это эффектом рентгена.– Большинство моих работ связано с экологией, с исчезновением лесов, животных. Когда-то давно животное было центральным элементом мифов, сказок, религий, природа была частью человеческой жизни, а человек чувствовал себя частью природы. Сегодня же мы относимся к ней потребительски, вытесняем из фольклора, мыслей, чувств, — с грустью отмечает художница.Экологическая тематика оказалась общим интересом художницы и бывшего начальника Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгения Оберемка. Во время биеннале экоинспекция поддержала создание инсталляции, и Евгений Оберемок обещал поддерживать новые идеи художницы.– Многое мы слышим из новостей — пожары, наводнения, вырубки, копальни. Многие ужасные вещи происходят с природой незаметно. Например, в будущем нам еще предстоит подсчитывать убытки, которые война нанесла экосистеме восточной Украины, — отмечает Евгений Оберемок. — Поэтому каждое меткое напоминание об уязвимости природы и ответственности человека является своевременным. Мне очень импонирует техника Василисы, ее изобретательность в работе с тканями и впечатление, которое производит ее искусство на зрителя.По мнению директора Харьковской муниципальной галереи Татьяны Тумасьян, которая в прошлом году возглавляла оргкомитет биеннале, без меценатства искусству развиваться сложно. А длительные отношения меценатов и художников — один из результатов прошлогоднего биеннале, которое собрало в Харькове художников и зрителей из всей Украины.– Мы в галерее следим за творчеством Василисы с 2013 года, а на биеннале вживую убедились в том, что ее работы привлекают большое внимание, — рассказывает Татьяна Тумасьян. — Еще важно, что Василиса Буряник использует экзотическую для Харькова технику художественного текстиля, посредством которой говорит на важные экологические темы.Партнерство мецената и художницы директор галереи считает явлением очень редким, но оптимистичным. Такие случаи, по ее мнению, можно пересчитать по пальцам руки — Александр Животков и Стелла Беньяминова, Андрей Сагайдаковский и Павел Мартынов, а также несколько авторов, чьи работы покупают Борис и Татьяна Гриневы.– Это очень хорошая, важная тенденция, — уверена Татьяна Тумасьян.Выставку можно увидеть с 10 до 29 июля в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15) каждый день, кроме воскресенья, с 11.00 до 19.00. Вход свободный.