Идея отдыха в санатории уже перестает отдавать нафталином. Многие понимают, что снять стресс, полученный в результате напряженной работы, восстановиться психологически, справиться с хронической усталостью, просто отдохнув на «шашлычках» или съездив на дачу, не получится. Тем, кто устал от суетной жизни в мегаполисе, специалисты рекомендуют пройти специальный оздоровительный курс.В ситуации тотальной усталости нужно попытаться максимально отвлечься от окружающей действительности.
– Это могут быть водные процедуры, прогулки на природе, подвижные игры, спортивные мероприятия, общение с животным миром, погружение в творчество, хобби. То есть можно использовать любые занятия, которое приносят человеку расслабление, отвлекают от будничных забот, – говорит заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины, физиотерапии и курортологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Елена Зинченко.
Электросон приведет нервы в порядок
Нередко обычного расслабления оказывается недостаточно для того, чтобы человек восстановился психологически. Сформировать положительный эмоциональный настрой, создать психологический позитив, направленный на повышение работоспособности, помогут специальные оздоровительные курсы.
– Например, в санатории «Берминводы» под Харьковом есть специальная программа «Антистресс», которая включает в себя определенный курс физиотерапевтических процедур. Это может быть электросон с применением различных седативных препаратов, бальнеолечение – прием хвойных, йодобромных, валериановых, сухих углекислых ванн. Кроме того, применяется лечебное плавание в бассейне и гидрокинезотерапия, а также массаж и иглорефлексотерапия, – рассказывает Елена Зинченко. – Это могут быть различные психотерапевтические процедуры – общение в психотерапевтом с применением специальных программ психотерапевтического воздействия, групповые психотерапевтические занятия, которые проводятся с применением различных аромапрепаратов седативного направления. И вот уже человек чувствует себя лучше.
Добиться этого в городе, несмотря на обилие спа-салонов, практически невозможно.
– В городе человека сложно расслабить, ведь он остается в прежней среде. А вот другой пейзаж, свежий воздух, отличная от его места проживания природа действуют успокаивающе. Человек отключает коммуникации, а в некоторых медучреждениях и на курортах даже не разрешают пользоваться мобильными телефонами и планшетами. Это тоже способствует восстановлению, – говорит Елена Зинченко.
В период обострения курорт придется отложить
Спектр показаний к санаторно-курортному лечению достаточно велик и охватывает практически все анатомо-функциональные системы организма человека.
– Это и заболевания центральной нервной системы – воспалительные и травматические поражения ЦНС и периферических нервов, цереброваскулярные заболевания, различные наследственные поражения нервной системы. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы – такие, как постинфарктные состояния, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, а также состояния после хирургического лечения сосудов сердца. Это и заболевания органов дыхания, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы и так далее, – перечисляет Елена Зинченко.
Однако стоить помнить, что поездка в санаторий показана не всем. Так, одним из основных противопоказаний является обострение любого заболевания.
– Врач направляет на санаторно-курортное лечение пациентов не в период обострения заболевания или в острый период – например, в состоянии острого инфаркта миокарда, инсульта или острой черепно-мозговой травмы, – а в период стихания симптомов, то есть в подострой стадии течения заболевания либо в период ремиссии при хроническом течении болезни, – уточняет Елена Зинченко.
Для реабилитации онкобольных нужна лицензия
До недавнего времени считалось, что санаторно-курортное лечение противопоказано онкобольным. Однако в настоящее время многие подходы к реабилитации таких пациентов пересмотрены и реабилитационные мероприятия этим больным оказываются, даже применяются методы физиотерапии.
– Единственное, о чем нужно помнить, – осуществление реабилитации столь непростой категории пациентов должно осуществляться высококвалифицированным медперсоналом санаторно-курортного учреждения, имеющего специальное разрешение МОЗ Украины и соответствующую лицензию, – говорит специалист.
На отдых – минимум три недели
Оптимальный период оздоровления в санаторно-курортных учреждениях – 21–24 дня.
– Нужно помнить, что первая неделя пребывания на курорте является периодом адаптации, когда организм перестраивает работу основной адаптационной системы организма – нервной (вегетативной), эндокринной, иммунной как единой системы регуляции функций организма – в изменившихся условиях окружающей среды, особенно когда происходит смена климатического пояса. После чего организм начинает адекватно реагировать на воздействие факторов внешней среды и тех лечебных и реабилитационных мероприятий, которые пациенту назначают в санаторно-курортном учреждении, – отмечает Елена Зинченко.
Особенно это касается детей.
– С учетом адаптационного периода общее пребывание ребенка в оздоровительном учреждении или на курорте должно составлять не менее трех-четырех недель, – уточняет врач. – Однако каждый организм индивидуален, имеет отличающиеся от других механизмы компенсации.