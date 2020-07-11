Идея отдыха в санатории уже перестает отдавать нафталином. Многие понимают, что снять стресс, полученный в результате напряженной работы, восстановиться психологически, справиться с хронической усталостью, просто отдохнув на «шашлычках» или съездив на дачу, не получится. Тем, кто устал от суетной жизни в мегаполисе, специалисты рекомендуют пройти специальный оздоровительный курс.

Электросон приведет нервы в порядок

В период обострения курорт придется отложить

Для реабилитации онкобольных нужна лицензия

На отдых – минимум три недели

В ситуации тотальной усталости нужно попытаться максимально отвлечься от окружающей действительности.– Это могут быть водные процедуры, прогулки на природе, подвижные игры, спортивные мероприятия, общение с животным миром, погружение в творчество, хобби. То есть можно использовать любые занятия, которое приносят человеку расслабление, отвлекают от будничных забот, – говорит заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины, физиотерапии и курортологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Елена Зинченко.Нередко обычного расслабления оказывается недостаточно для того, чтобы человек восстановился психологически. Сформировать положительный эмоциональный настрой, создать психологический позитив, направленный на повышение работоспособности, помогут специальные оздоровительные курсы.– Например, в санатории «Берминводы» под Харьковом есть специальная программа «Антистресс», которая включает в себя определенный курс физиотерапевтических процедур. Это может быть электросон с применением различных седативных препаратов, бальнеолечение – прием хвойных, йодобромных, валериановых, сухих углекислых ванн. Кроме того, применяется лечебное плавание в бассейне и гидрокинезотерапия, а также массаж и иглорефлексотерапия, – рассказывает Елена Зинченко. – Это могут быть различные психотерапевтические процедуры – общение в психотерапевтом с применением специальных программ психотерапевтического воздействия, групповые психотерапевтические занятия, которые проводятся с применением различных аромапрепаратов седативного направления. И вот уже человек чувствует себя лучше.Добиться этого в городе, несмотря на обилие спа-салонов, практически невозможно.– В городе человека сложно расслабить, ведь он остается в прежней среде. А вот другой пейзаж, свежий воздух, отличная от его места проживания природа действуют успокаивающе. Человек отключает коммуникации, а в некоторых медучреждениях и на курортах даже не разрешают пользоваться мобильными телефонами и планшетами. Это тоже способствует восстановлению, – говорит Елена Зинченко.Спектр показаний к санаторно-курортному лечению достаточно велик и охватывает практически все анатомо-функциональные системы организма человека.– Это и заболевания центральной нервной системы – воспалительные и травматические поражения ЦНС и периферических нервов, цереброваскулярные заболевания, различные наследственные поражения нервной системы. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы – такие, как постинфарктные состояния, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, а также состояния после хирургического лечения сосудов сердца. Это и заболевания органов дыхания, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы и так далее, – перечисляет Елена Зинченко.Однако стоить помнить, что поездка в санаторий показана не всем. Так, одним из основных противопоказаний является обострение любого заболевания.– Врач направляет на санаторно-курортное лечение пациентов не в период обострения заболевания или в острый период – например, в состоянии острого инфаркта миокарда, инсульта или острой черепно-мозговой травмы, – а в период стихания симптомов, то есть в подострой стадии течения заболевания либо в период ремиссии при хроническом течении болезни, – уточняет Елена Зинченко.До недавнего времени считалось, что санаторно-курортное лечение противопоказано онкобольным. Однако в настоящее время многие подходы к реабилитации таких пациентов пересмотрены и реабилитационные мероприятия этим больным оказываются, даже применяются методы физиотерапии.– Единственное, о чем нужно помнить, – осуществление реабилитации столь непростой категории пациентов должно осуществляться высококвалифицированным медперсоналом санаторно-курортного учреждения, имеющего специальное разрешение МОЗ Украины и соответствующую лицензию, – говорит специалист.Оптимальный период оздоровления в санаторно-курортных учреждениях – 21–24 дня.– Нужно помнить, что первая неделя пребывания на курорте является периодом адаптации, когда организм перестраивает работу основной адаптационной системы организма – нервной (вегетативной), эндокринной, иммунной как единой системы регуляции функций организма – в изменившихся условиях окружающей среды, особенно когда происходит смена климатического пояса. После чего организм начинает адекватно реагировать на воздействие факторов внешней среды и тех лечебных и реабилитационных мероприятий, которые пациенту назначают в санаторно-курортном учреждении, – отмечает Елена Зинченко.Особенно это касается детей.– С учетом адаптационного периода общее пребывание ребенка в оздоровительном учреждении или на курорте должно составлять не менее трех-четырех недель, – уточняет врач. – Однако каждый организм индивидуален, имеет отличающиеся от других механизмы компенсации.