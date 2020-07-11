Музыкальные зоны, где установлены расписанные художниками пианино, энтузиасты обустроили по городу в рамках проекта ArtPiano. Инициатива реализуется как часть фестиваля Kharkiv Music Fest.

Как сообщили организаторы, цель проекта – сделать классическую музыку и визуальное искусство доступными. В частности, любой желающий может подойти к пианино и сыграть на нем.Креативные музыкальные инструменты установили на 20 локациях города: перед Харьковской филармонией (возле мурала, посвященного Скрябину), в саду Шевченко (перед памятником Тарасу Шевченко), на ул. Сумской, 56, возле Центрального дворца бракосочетания, в Саржином яру, в сквере за памятником Солдату-освободителю на улице 23 Августа, в аэропорту, в школе танцев All Stars в ТРЦ «Караван», на площади Архитекторов, в Minin Art Hub (пер. Симферопольский, 6) и других местах.Международный музыкальный фестиваль Kharkiv Music Fest проходит в Харькове ежегодно и включает десяток проектов: «Фестивальный оркестр»; «Музыкальный лекторий»; «Классика для молодежи»; ArtPiano; конкурс молодых композиторов; «Детский оркестр Kharkiv Music Fest»; мастер-классы музыкантов из разных стран; Kharkiv Music Fest Kids; Kharkiv Music Forum; «Фестивальний клуб». Однако в этом году в связи с пандемией программа фестиваля реализуется лишь частично, в частности в виде создания музыкальных локаций.