В учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления осужденным рассказали о возможности получения высшего образования и ознакомили с перечнем заведений, предоставляющих услуги по дистанционному образованию.

Каждый украинец имеет право на образование, в том числе и осужденные, говорят в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста. Создание условий осужденным для получения профессионального, высшего образования по дистанционной форме обучения – один из приоритетов уголовно-исполнительной службы. Благодаря налаженному сотрудничеству с Украинским центром оценивания качества образования осужденные имеют возможность проходить внешнее независимое оценивание, что является базовым условием для вступления осужденных в высшие учебные заведения.Так, в 2020 году в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления для участия во внешнем независимом оценивании было зарегистрировано 36 человек.По состоянию на 1 июля 2020 года в заведениях высшего образования на заочной (дистанционной) форме обучения высшее образование получают восемь осужденных, среди которых двое – несовершеннолетние и один приговорен к пожизненному лишению свободы.