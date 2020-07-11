Господдержки овощеводства и картофелеводства в 2021–2023 годах не будет. А это смертельный приговор продовольственной безопасности Украины при осенне-зимнем повторении карантина, утверждают эксперты.

Отрасли нужно внимание

Инвесторов не найти

Это позор

Нужно позаботиться о собственном народе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало концепцию государственной поддержки агропромышленного комплекса на 2021–2023 годы. В ближайшее время она будет предоставлена к обсуждению на профильном комитете Верховной Рады.– В число счастливчиков попало животноводство, предусмотрен рост расходов на садоводство, виноградарство и хмелеводство. Появились дотации для производителей гречки, проса, овса, ржи. Предусмотрено удешевление кредитов для приобретения земельных участков и страхование сельхозпосевов. Предусмотрены средства на развитие фермерских хозяйств и органического производства, а также на компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования. А вот отрасль овощеводства и картофелеводства осталась за бортом, – рассказала «Вечернему Харькову» исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.А ведь картошка – основа продовольственной безопасности Украины, отмечает эксперт. Это гарнир, на котором многие живут, ингредиент, присутствующий во многих блюдах. И даже если Украина ее не экспортирует, государство обязано обеспечить вторым хлебом свое население.– Если государство не дает дотации на отрасль, мы становимся импортозависимыми. Помощь нужна не для того, чтобы производители шиковали, а чтобы могли построить овощехранилища и обеспечить украинцев картошкой и прочими продуктами из борщового набора в течение осени, зимы и весны, – отмечает Оксана Руженкова.– Стоимость нашего продукта становится дороже импортного, – говорит исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова. – Именно поэтому мы видим сегодня в магазинах белорусский, российский, бельгийский картофель. В четвертой в мире стране по объемам производства картофеля отсутствие внимания государства рикошетит по каждому украинцу стоимостью продукта.Оксана Руженкова отмечает: когда отрасль не поддерживается государством – она постепенно приходит в упадок.– Ей, как женщине, необходимо внимание, иначе она опускается и уходит куда-нибудь налево, – считает эксперт.Между тем государство обратило внимание на картофелеводство и овощеводство лишь один раз – в 2009 году, когда были выделены дотации на строительство овоще- и картофелехранилищ.– Процесс длился недолго, но за это время было построено профессиональных хранилищ емкостью более чем на 300 тысяч тонн, – говорит Оксана Руженкова. – До этого в хранилищах, оставшихся с советских времен, пропадало до 30% овощей. Их перебирали вручную сезонные рабочие, которые сутками напролет ковырялись в этой гнили.Именно тогда, по словам эксперта, Украина дала толчок развитию промышленного овощеводства и картофелеводства.– Речь идет о механизации процесса, о покупке специализированной посевной техники, уборочных комбайнов специально под каждую культуру – под картошку, морковь, лук, огурцы, помидоры… Соответственно, предприниматели, которые стартовали и «выросли» с 1–5 гектаров до 800–2000 тысяч гектаров в обработке, деньги не промотали, а приобрели эту механику, начали превращаться в промышленных производителей. Кроме того, эти люди накопили денег на то, чтобы построить хранилище. Обратите внимание, стоимость специализированной техники стартует от 230 тысяч евро, строительство хранилищ со среднестатистическим объемом в десять тысяч тонн обходится минимум в сто миллионов гривен. Причем в каждом хранилище должны быть две сортировочные линии, стоимость одной стартует от 60 тысяч евро. Линия сортировки состоит не только из сортировочного стола и транспортера, но и весового, фасовочного оборудования. Даже строчка на мешках делается автоматизировано. Соответственно, фермер должен во все это инвестировать, – рассказывает Оксана Руженкова. – Только представьте, сколько усилий, кредитов и денег людям пришлось потратить не на семью, не на еду, не на курорты, а на развитие собственного предприятия. Инвесторов на этом этапе развития бизнеса не найдешь, а кредиты под 27% годовых «кусаются», отработать и вернуть их крайне сложно.Тогда же, в 2009-м, в стране появилось 26 консервных заводов (за последние пять лет они обанкротились, остановились и пришли в упадок) и профессиональные переработчики, которых в Украине не было – в частности, предприятия по производству чипсов. А вот запуск отечественного завода по производству картофеля фри или сухого картофельного пюре быстрого приготовления, продукция которых весьма востребована и внутреннем рынке, и за рубежом, остается мечтой последних пяти лет.– Вместо поддержки государство на следующие три года запланировало окончательное уничтожение отрасли, – не скрывает разочарования Оксана Руженкова. – Если бы государство поддержало производителя в строительстве хранилищ, закупке техники и сертифицированного посадочного материала, внедрении орошения – все это вернулось бы стране с лихвой за счет создания более десяти тысяч рабочих мест, увеличения урожайности, расширения производственных площадей хотя бы на 40 тысяч гектаров, собственной переработкой и доступным для потребителя отечественным картофелем, – считает эксперт. – Мы же импортозависимы! Честно говоря, это позор.По мнению Оксаны Руженковой, государству нужно подумать не только об экспортоориентированных отраслях, но и навести порядок на внутреннем рынке, побеспокоиться о собственном народе.– Украина – единственное государство в мире, которое не может посчитать внутренний баланс и понять, сколько нам необходимо продуктов для внутреннего потребления. Когда в мире начались карантинные проблемы, азиатские и европейские страны, оказавшись в условиях закрытия границ, поняли, что нельзя зависеть на 100%, условно говоря, от Китая – нужно часть предприятий иметь на своей территории. В стране должен быть граничный минимум предприятий, которые нужны для обеспечения внутренней потребности по каждой товарной группе. Нельзя работать только на экспорт. Необходимо иметь собственные лекарства и местные продукты на случай закрытия границ. В случае возвращения осенне-зимнего карантина большинство стран мира будут к нему готовы. Кроме Украины, которая на словах задекларировала – кстати, впервые за 29 лет независимости, – необходимость построения продовольственной безопасности. Задекларировала, но ничего для этого не сделала, – отмечает Оксана Руженкова.