Господдержки овощеводства и картофелеводства в 2021–2023 годах не будет. А это смертельный приговор продовольственной безопасности Украины при осенне-зимнем повторении карантина, утверждают эксперты.Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало концепцию государственной поддержки агропромышленного комплекса на 2021–2023 годы. В ближайшее время она будет предоставлена к обсуждению на профильном комитете Верховной Рады.
– В число счастливчиков попало животноводство, предусмотрен рост расходов на садоводство, виноградарство и хмелеводство. Появились дотации для производителей гречки, проса, овса, ржи. Предусмотрено удешевление кредитов для приобретения земельных участков и страхование сельхозпосевов. Предусмотрены средства на развитие фермерских хозяйств и органического производства, а также на компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования. А вот отрасль овощеводства и картофелеводства осталась за бортом, – рассказала «Вечернему Харькову» исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.
А ведь картошка – основа продовольственной безопасности Украины, отмечает эксперт. Это гарнир, на котором многие живут, ингредиент, присутствующий во многих блюдах. И даже если Украина ее не экспортирует, государство обязано обеспечить вторым хлебом свое население.
– Если государство не дает дотации на отрасль, мы становимся импортозависимыми. Помощь нужна не для того, чтобы производители шиковали, а чтобы могли построить овощехранилища и обеспечить украинцев картошкой и прочими продуктами из борщового набора в течение осени, зимы и весны, – отмечает Оксана Руженкова.
– Стоимость нашего продукта становится дороже импортного, – говорит исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова. – Именно поэтому мы видим сегодня в магазинах белорусский, российский, бельгийский картофель. В четвертой в мире стране по объемам производства картофеля отсутствие внимания государства рикошетит по каждому украинцу стоимостью продукта.
Отрасли нужно внимание
Оксана Руженкова отмечает: когда отрасль не поддерживается государством – она постепенно приходит в упадок.
– Ей, как женщине, необходимо внимание, иначе она опускается и уходит куда-нибудь налево, – считает эксперт.
Между тем государство обратило внимание на картофелеводство и овощеводство лишь один раз – в 2009 году, когда были выделены дотации на строительство овоще- и картофелехранилищ.
– Процесс длился недолго, но за это время было построено профессиональных хранилищ емкостью более чем на 300 тысяч тонн, – говорит Оксана Руженкова. – До этого в хранилищах, оставшихся с советских времен, пропадало до 30% овощей. Их перебирали вручную сезонные рабочие, которые сутками напролет ковырялись в этой гнили.
Инвесторов не найти
Именно тогда, по словам эксперта, Украина дала толчок развитию промышленного овощеводства и картофелеводства.
– Речь идет о механизации процесса, о покупке специализированной посевной техники, уборочных комбайнов специально под каждую культуру – под картошку, морковь, лук, огурцы, помидоры… Соответственно, предприниматели, которые стартовали и «выросли» с 1–5 гектаров до 800–2000 тысяч гектаров в обработке, деньги не промотали, а приобрели эту механику, начали превращаться в промышленных производителей. Кроме того, эти люди накопили денег на то, чтобы построить хранилище. Обратите внимание, стоимость специализированной техники стартует от 230 тысяч евро, строительство хранилищ со среднестатистическим объемом в десять тысяч тонн обходится минимум в сто миллионов гривен. Причем в каждом хранилище должны быть две сортировочные линии, стоимость одной стартует от 60 тысяч евро. Линия сортировки состоит не только из сортировочного стола и транспортера, но и весового, фасовочного оборудования. Даже строчка на мешках делается автоматизировано. Соответственно, фермер должен во все это инвестировать, – рассказывает Оксана Руженкова. – Только представьте, сколько усилий, кредитов и денег людям пришлось потратить не на семью, не на еду, не на курорты, а на развитие собственного предприятия. Инвесторов на этом этапе развития бизнеса не найдешь, а кредиты под 27% годовых «кусаются», отработать и вернуть их крайне сложно.
Это позор
Тогда же, в 2009-м, в стране появилось 26 консервных заводов (за последние пять лет они обанкротились, остановились и пришли в упадок) и профессиональные переработчики, которых в Украине не было – в частности, предприятия по производству чипсов. А вот запуск отечественного завода по производству картофеля фри или сухого картофельного пюре быстрого приготовления, продукция которых весьма востребована и внутреннем рынке, и за рубежом, остается мечтой последних пяти лет.
– Вместо поддержки государство на следующие три года запланировало окончательное уничтожение отрасли, – не скрывает разочарования Оксана Руженкова. – Если бы государство поддержало производителя в строительстве хранилищ, закупке техники и сертифицированного посадочного материала, внедрении орошения – все это вернулось бы стране с лихвой за счет создания более десяти тысяч рабочих мест, увеличения урожайности, расширения производственных площадей хотя бы на 40 тысяч гектаров, собственной переработкой и доступным для потребителя отечественным картофелем, – считает эксперт. – Мы же импортозависимы! Честно говоря, это позор.
Нужно позаботиться о собственном народе
По мнению Оксаны Руженковой, государству нужно подумать не только об экспортоориентированных отраслях, но и навести порядок на внутреннем рынке, побеспокоиться о собственном народе.
– Украина – единственное государство в мире, которое не может посчитать внутренний баланс и понять, сколько нам необходимо продуктов для внутреннего потребления. Когда в мире начались карантинные проблемы, азиатские и европейские страны, оказавшись в условиях закрытия границ, поняли, что нельзя зависеть на 100%, условно говоря, от Китая – нужно часть предприятий иметь на своей территории. В стране должен быть граничный минимум предприятий, которые нужны для обеспечения внутренней потребности по каждой товарной группе. Нельзя работать только на экспорт. Необходимо иметь собственные лекарства и местные продукты на случай закрытия границ. В случае возвращения осенне-зимнего карантина большинство стран мира будут к нему готовы. Кроме Украины, которая на словах задекларировала – кстати, впервые за 29 лет независимости, – необходимость построения продовольственной безопасности. Задекларировала, но ничего для этого не сделала, – отмечает Оксана Руженкова.