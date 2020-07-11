Внимание полицией разыскивается Елена Забазнова!

Сотрудники Волчанского отдела полиции устанавливают местонахождение Елены Забазновой, 2002 года рождения. Девушка 11 июля ушла из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 15-20 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, рыжие длинные волосы, глаза карие. При себе имела черный рюкзак небольшого размера.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Волчанский отдела полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным для вас способом

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