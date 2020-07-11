41-летний мужчина утонул на Печенежском водохранилище.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в 15:21 в службу «103» поступил вызов с территории Печенежского водохранилища о том, что один из отдыхающих утонул..Прибыв на место вызова медики установили, что у мужчины аспирационная асфиксия из-за утопления."Бригада ЭМП 2207 сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, жизнь жителя Харькова была спасена, пострадавшего госпитализировали в ближайшее реанимационное отделение", - рассказали в Центре.