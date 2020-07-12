В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города отключено водоснабжение.

Как сообщает КП "Харьковводоканал", временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 17:00 12.07.20 г.; ул. Мирная, 11, пер. Речной (ч/с), ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.20 г.; ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 13.07.20 г.пер. Воробьева, 9/11 (п. №3) до 17:00 12.07.20 г.; ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 12.07.20 г.пр. Тракторостроителей, 138 (п. №5), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №1) до 20:00 12.07.20 г.ул. Амосова, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12.07.20 г.; Салтовское шоссе, 242 (п. №2, стояк) до 20:00 13.07.20 г.ул. Баварская, 13-а, ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 9-а (п. №3, стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №2, стояк) до 20:00 12.07.20 г.; ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк) до 20:00 13.07.20 г.пр. Гагарина, 316-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.07.20 г.пр. Героев Сталинграда, 161-в (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12.07.20 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 20:00 13.07.20 г.ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 12.07.20 г.