Ночью 10 июля в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер человек.

Как сообщают в пресс-службе областного главка, прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в карете скорой помощи во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана. Знакомые погибшего сообщили, что накануне вблизи места происшествия у них произошла драка, во время которой их друг упал на землю и потерял сознание.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили мужчину, который нанес смертельные травмы иностранцу. Им оказался 26-летний земляк погибшего.Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а подозреваемый задержан.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.