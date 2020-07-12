Причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 11 июля пожарные 12 раз выезжали для тушения кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 9,5 тысяч кв.м.Пожары возникали в Сахновщинском, Барвенковском, Лозовском, Боровском, Двуречанском, Золочевском и Нововодолажском районах области, а также в Основянском и Слободском районах города Харькова.По словам спасателей, наибольший пожар произошел в Основянском районе города Харькова. Днем в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории на улице Биологическая. Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горела трава на площади 3 га. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя 4,5 часа после вызова.Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет.