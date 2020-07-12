Украинцам придется больше платить, чтобы у компании появились деньги на погашение задолженности.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение с 1 августа 2020 года увеличить тариф на передачу электроэнергии сразу на 54,6% – до 240,23 грн/МВт·час.При этом изначально предусматривался рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт·ч, а начальным предложением "Укрэнерго" было и вовсе довести тариф до 604,51 грн/МВт·час.Как объяснили в комиссии, повышение стоимости электроэнергии неоходимо, чтобы у компании появились деньги на погашение задолженности перед производителями "зеленой энергетики"