Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь надеется на утверждение программы развития украинского языка.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.- Нужно, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации, и по объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования, - сказал Креминь.Он заметил, что офис уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабинета министров, и выразил надежду на поддержку со стороны правительства.- Запуск института, его работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за выполнением - это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинским языком - это ... другое, - сказал чиновник.Он добавил, что в офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета. Центрами для проведения таких курсов могли бы стать государственные учебные заведения.- Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления, - отметил омбудсмен.