Вернувшись из страны, которая входит в «красную» зону, можно пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории, аккредитованной Центром общественного здоровья, и в случае получения негативного результата не проходить обсервацию.

Министр охраны здоровья Максим Степанов напомнил алгоритм действий граждан, которые возвращаются в Украину из стран «красной» зоны. Министр отметил, что правительство приняло решение о порядке выхода из самоизоляции, сообщает УНИАН.– Человек, который приезжает из страны, отнесенной к «красной» зоне, должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение «Дій вдома». По желанию он может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории. Важно, чтобы эта лаборатория относилась к учреждениям, аккредитованным Центром общественного здоровья, – подчеркнул чиновник.По его словам, вся информация о лабораториях размещена на сайте ЦОЗ.– В случае отрицательного теста лаборатория, согласно условиям, сразу уведомляет Центр общественного здоровья и автоматически сообщает на администрирование приложения «Дій вдома», - пояснил Максим Степанов.Он отметил, что после этого человеку в приложение приходит соответствующее сообщение, и самоизоляция прекращается.Напомним, 6 июля Министерство охраны здоровья опубликовало обновленный список стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных Covid-19 на сто тысяч населения. Так, в «красной» зоне находятся Албания, Черногория и Египет. Турция и Хорватия – в «зеленой» зоне. Во все эти страны украинцам разрешено въезжать в качестве туристов.