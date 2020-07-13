Мой отец — гипертоник со стажем. Существует ли риск, что я тоже буду страдать от этого заболевания или все-таки есть шанс каким-то образом уберечься? Илья

Если в семье есть больные гипертонической болезнью, родственники тоже часто предрасположены к этой патологии, говорят специалисты. Оградить себя от гипертонии или, по крайней мере, снизить серьезность заболевания можно. Во-первых, стоит озаботиться собственным питанием — в частности ограничить употребление поваренной соли до пяти граммов в день. Ограничение соли может нормализовать артериальное давление без помощи лекарств, если процесс не зашел далеко.— Благоприятно влияют на давление калий и магний. Калий препятствует возникновению аритмии. Этот химический элемент содержится, например, в кисломолочных продуктах, в картофеле, в сливах, — отмечают врачи-терапевты. — Магний расширяет сосуды, стабилизирует работу нервной системы, поэтому полезно почаще есть курагу, шпинат, гречневую, пшенную и овсяную каши, фасоль, чернослив, финики, персики, арбузы, свеклу, кабачки, баклажаны, зелень, орехи. Следует помнить, что пищу, богатую калием и магнием, нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами. Стенки сосудов укрепляет витамин С, содержащийся в большом количестве в апельсинах и лимонах, квашеной капусте, сладком перце, черной смородине, настое шиповника. Желательно, чтобы каждый день в меню были сырые овощи и фрукты.Врачи рекомендуют решительно отказаться от курения: каждая выкуренная сигарета вызывает кратковременное, но значительное повышение артериального давления, а это плохо влияет на эластичность сосудов. Важно также следить, чтобы вес не зашкаливал. По данным медиков, риск развития гипертонии в шесть раз выше у тех, кто страдает излишним весом. Нужно сбалансировать питание и побольше двигаться. Самые доступные и безопасные виды физической нагрузки — плаванье и ходьба по часу в день, езда на велосипеде, ходьба на лыжах.К физическим нагрузкам нужно относиться без фанатизма. Врачи предупреждают: усиленные тренировки без предварительной подготовки при склонности к гипертонии могут спровоцировать сердечный приступ. Развитию артериальной гипертонии способствует чрезмерное употребление алкоголя, поэтому лучше его ограничивать – до 50–60 миллилитров коньяка и 200–250 миллилитров сухого вина в день.Тем, кто склонен к гипертонической болезни, стоит пересмотреть режим дня.— Пациентам с повышенным давлением не рекомендуется работа в ночную смену, шумная обстановка, частые командировки и психоэмоциональные перегрузки, — говорят специалисты. — Правильный режим дня предусматривает уменьшение времени работы с компьютером, отказ от длительного просмотра телепередач, полноценный ночной сон.