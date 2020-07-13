Министерство образования и науки Украины предоставило разъяснения комиссиям по результатам совместного решения МОН, Офиса президента и Генерального штаба – абитуриенты 2020 года имеют право получить отсрочку от призыва.

В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии Covid-19, весенний призыв в армию перенесен на май–июль 2020 года распоряжениея правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020).– Важно, что пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18–19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением, – отметили в министерстве.Относительно выпускников колледжей и университетов сообщается, что МОН совместно с Офисом президента и Генштабом наработали решения, которые позволят таким выпускникам при желании продолжить обучение на следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.– Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить обучение, но подлежат призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года, – говорятся в министерстве.Также чиновники напомнили, что 30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 года. Они будут работать до 15 сентября включительно. Абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020 года, в частности регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и т.п.