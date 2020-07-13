В Украине Минздрав планирует в августе этого года запустить в тестовом режиме электронные больничные.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах.- В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме, будут и электронные и обычные больничные. В будущем мы достаточно быстро перейдем на электронный реестр больничных, - отметил Степанов.Чиновник уточнил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда.- Врач сможет сразу заполнить и с помощью электронной подписи подписать этот больничный, - объяснил Степанов.Он считает, что система электронных больничных позволит снизить риск фальсификаций в данной сфере и сэкономить средства.- Ежегодно Минздрав закупал эти листки нетрудоспособности на более чем 4 млн грн, поэтому это - неуместно, - уточнил он.