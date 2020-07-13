С возрастом стал почему-то бояться грозы. Подскажите, пожалуйста, как спрятаться от молнии и что делать, если она попала в человека? Мне в детстве рассказывали, что пострадавшего нужно частично закопать в землю, чтобы из его тела ушел электрический разряд. Верно ли это? И еще, можно ли сразу начинать спасать человека? Не ударит ли током и того, кто спасает? Сергей

Если сверкают молнии, лучше свернуться калачиком

В грозу опасен даже зонтик

Пострадавшему нужно вызвать скорую помощь

Шаровая молния может убить сразу нескольких

Последствия могут наступить позже

Если гроза застает человека в лесу, он чаще всего прячется под большим деревом. И допускает большую ошибку: молния метит в высокие деревья, и не исключено, что поразит именно то дерево, которое выбрано в качестве укрытия.Если гроза застала вас на природе, нужно уйти как можно дальше от высоких деревьев, лечь на землю, по возможности свернуться калачиком и ждать окончания грозы, рекомендуют специалисты. Ложиться в дождь на мокрую землю мало кому захочется, но в этом случае вероятность попадания молнии будет гораздо меньше. В грозу опасно находиться вблизи водоемов, тем более плавать. С началом грозы немедленно выходите из воды, покидайте лодки и катамараны. В доме нужно выключить из розеток все электроприборы (опасно оставлять их в ждущем режиме), закрыть окна, чтобы не пожаловала шаровая молния.По мнению медиков, пользоваться мобильным телефоном в грозу нельзя, причем не только на улице, но и дома. Во-первых, если мы говорим по телефону на улице, происходит притягивание молнии к работающему аппарату. Во-вторых, любая телефонная линия — это контурная катушка, и при ударе молнии происходит резкое повышение напряжения тока. Если учесть, что во время разговора телефон находится около головы, травма может быть гораздо серьезнее, чем просто при повреждении молнией. В грозу нужно находиться как можно дальше от металлических предметов и, тем более, держать при себе. Опасен в том числе и зонтик с металлическим наконечником — он может послужить своеобразной антенной для молнии.Закапывать пораженного молнией человека нельзя ни в коем случае, говорят врачи. Как правило, при ударе молнией страдает сердечно-сосудистая система вплоть до остановки сердца и дыхания. Поэтому чтобы спасти человека, необходимо прежде всего приступать к сердечно-легочной реанимации — чередовать наружный массаж сердца с искусственным дыханием. Больной должен лежать — его нельзя пытаться усадить, поставить на ноги. Поднимать не нужно, даже когда заработает сердце и восстановится дыхание. Пострадавшему нужно вызвать скорую помощь, а если такой возможности нет — на носилках доставить в стационар.При поражении молнией бывают и внешние повреждения — точки входа электрического тока: они напоминают местный ожог. На точки входа можно наложить повязку, но главное — общее состояние человека.Помощь при ударе шаровой молнией аналогична. Она, кстати, очень опасна. Описаны случай, когда в Африке, например, шаровая молния попала в жилище, и от ее разряда погибли несколько человек – из-за внезапной остановки сердца наступила сначала клиническая, а затем биологическая смерть.Пострадавшего от удара молнии нужно обязательно госпитализировать, поскольку после поражения электричеством могут быть отдаленные последствия. Чрезмерная масса электроэнергии парализует весь организм, в том числе нервную и сердечно-сосудистую системы. После любого поражения электричеством, даже если больному или его близким кажется, что оно прошло без последствий, пострадавшего нужно обязательно госпитализировать. На второй-третий день после травмы может случиться нарушение ритма сердца вплоть до его остановки.