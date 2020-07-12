События В сети появилось видео пожара на улице Шейпера в Харькове Вечерний Харьков 18:15 342 Ранее сообщалось, что причиной пожара стало возгорание мусора. Читайте также В Харькове полицейские задержали закладчиков наркотиков (фото) В Харьковском метрополитене неизвестные украли канализационную сетку С 1 августа в Украине повысят цену на электроэнергию БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове полицейские задержали закладчиков наркотиков (фото) События 18:10 Лента новостей В сети появилось видео пожара на улице Шейпера в Харькове 18:15 В Харькове полицейские задержали закладчиков наркотиков (фото) 18:10 В Харьковском метрополитене неизвестные украли канализационную сетку 16:18 С 1 августа в Украине повысят цену на электроэнергию 14:57 Харьковские полицейские проверили как городские заведения соблюдают карантин 14:02 Турецкая авиакомпания анонсировала возобновление рейсов из Харькова 13:42 Стали известны подробности пожара в районе цирка (видео) 13:21