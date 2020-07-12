Предлагаем вашему вниманию основные события, произошедшие за неделю в Харьковской области.

Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых - международные.Под зданием ХОГА проходит акция протеста против кадровой политики председателя администрации.С 7 июля в Украине открыты ряд пограничных пунктов пересечения с Россией и Белорусью.Народный депутат Украины встретилась с громадой Богодухов и Люботина.Об этом рассказал профессор и заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов.В Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф рассказали об итогах работы за 7 июля.8 июля на реке Северский Донец утонул восьмилетний ребенок.Среди 14 мажоритарщиков, которые прошли в Верховную Раду от Харьковщины, 11 - это представители пропрезидентской партии "Слуга народа"Гражданин Российской Федерации передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов США за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ.У харьковчан появился уникальный шанс увидеть пролетающую над Землей комету C/2020 F3 NEOWISE, которую видно невооруженным взглядом.