Предлагаем вашему вниманию основные события, произошедшие за неделю в Харьковской области.Три харьковских вуза вошли в список лучших университетов страны
Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых - международные.
Пикет под стенами ХОГА: активисты протестуют против кадровых решений руководства области
Под зданием ХОГА проходит акция протеста против кадровой политики председателя администрации.
На пункте пропуска "Гоптовка" открыли пеший переход через границу
С 7 июля в Украине открыты ряд пограничных пунктов пересечения с Россией и Белорусью.
Юлия Светличная заявила, что не позволит поссорить громады Харьковской области
Народный депутат Украины встретилась с громадой Богодухов и Люботина.
«Причина - неадекватное администрирование»: Харьковская область на шестом месте по смертности от COVID19
Об этом рассказал профессор и заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов.
Медики скорой помощи спасли жизнь мужчине, который чуть не утонул
В Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф рассказали об итогах работы за 7 июля.
Гибель ребенка на Северском Донце: полиция проводит расследование
8 июля на реке Северский Донец утонул восьмилетний ребенок.
Более 43 миллиона гривен наличными задекларировали харьковские нардепы от «Слуги народа»
Среди 14 мажоритарщиков, которые прошли в Верховную Раду от Харьковщины, 11 - это представители пропрезидентской партии "Слуга народа"
Россиянину грозит до 8 лет тюрьмы за взятку сотруднику Госпогранслужбы
Гражданин Российской Федерации передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов США за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ.
Харьковчане могут наблюдать пролетающую рядом с Землей комету Neowise
У харьковчан появился уникальный шанс увидеть пролетающую над Землей комету C/2020 F3 NEOWISE, которую видно невооруженным взглядом.