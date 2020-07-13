Пропавшие проживали в доме семейного типа.

Сотрудниками Лозовского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко.

Несовершеннолетние 12 июля около 21:00 ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до настоящего времени не вернулись.



Приметы Максима: рост 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые.

Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки.

Парень имеет порезы на руках, татуировки «крестики-нолики», маленькие татуировки.



Приметы Виталия: рост 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие.

На правой руке палец в гипсе.



Приметы Карины: рост 152 см, полного телосложения, черные волосы.

При себе имела зеленый рюкзак.



Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения.

На руке имеет следы от повреждения сеткой.
 
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении несовершеннолетних, просим сообщить Лозовский отдел полиции по телефонам: (05745) 9-00-64 - дежурная часть или «102», 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, 0966029870 - опекун Наталья Кивалко.


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Пандемия коронавируса»: Харьковщине запретили ослаблять карантин

События