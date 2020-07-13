Пропавшие проживали в доме семейного типа.Сотрудниками Лозовского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко.
Несовершеннолетние 12 июля около 21:00 ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до настоящего времени не вернулись.
Приметы Максима: рост 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые.
Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки.
Парень имеет порезы на руках, татуировки «крестики-нолики», маленькие татуировки.
Приметы Виталия: рост 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие.
На правой руке палец в гипсе.
Приметы Карины: рост 152 см, полного телосложения, черные волосы.
При себе имела зеленый рюкзак.
Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения.
На руке имеет следы от повреждения сеткой.
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении несовершеннолетних, просим сообщить Лозовский отдел полиции по телефонам: (05745) 9-00-64 - дежурная часть или «102», 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, 0966029870 - опекун Наталья Кивалко.