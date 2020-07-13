В результате ДТП пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Изюмскую больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 12 июля, около 13:00, на автодороге «Киев-Харьков-Должанский» произошло дорожно-транспортное происшествие. 58-летняя водитель автомобиля «Suzuki» не справилась с управлением и съехала в кювет. Водитель и три пассажира автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.Женщину обследовали в приемном отделении больницы на состояние алкогольного опьянения. За рулем она находилась в трезвом состоянии.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 3 лет.Все обстоятельства аварии устанавливаются.