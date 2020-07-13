Национальный банк призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%", поскольку банки не раздают деньги просто так.

Об этом заявила начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба регулятора 13 июля.Лобайчук советует внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.- Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1 702% годовых, - сказала представительница Нацбанка.По ее словам, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.- Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд, - сказала она.Лобайчук напомнила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.