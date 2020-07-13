В результате аварии погиб пассажир мотоцикла.Как сообщает пресс-служба ГУНП, трагедия произошла вечером 12 июля на улице Академика Павлова.
Прибывшие на место происшествие полицейские предварительно установили, что во время движения от Салтовского шоссе до проспекта Московского 35-летний водитель мотоцикла «Yamaha» допустил столкновение с автомобилем под управлением 22-летнего мужчины.
"Водитель остановился на левой полосе, чтобы осуществить поворот влево и пропускал встречные автомобили. В это время водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Skoda». В результате аварии водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, а его 34-летний пассажир от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.