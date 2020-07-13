Харьковской области спустя два дня снова запретили смягчать карантинные ограничения, свидетельствуют данные Минздрава 13 июля.

При этом отменять ограничения разрешили Тернопольской области.На данный момент эпидемиологическим критериям не соответствуют семь областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская.Напомним, Харьковской области разрешили ослаблять карантин только 11 июля. Местные власти сразу решили открыть кинотеатры, но запретили развлекательным заведениям работать после 23:00.