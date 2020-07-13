Харьковской области спустя два дня снова запретили смягчать карантинные ограничения, свидетельствуют данные Минздрава 13 июля.

При этом отменять ограничения разрешили Тернопольской области.

На данный момент эпидемиологическим критериям не соответствуют семь областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская.


 
Напомним, Харьковской области разрешили ослаблять карантин только 11 июля. Местные власти сразу решили открыть кинотеатры, но запретили развлекательным заведениям работать после 23:00.

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