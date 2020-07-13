Ремонтные работы проводятся в восьми районах города. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.

Сотрудники КП «Харьковводоканал» 10 июля проводят ремонтные работы, в связи с чем водоснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 17:00 13.07.20 г.; ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 338-а (п. №1), ул. Мирная, 11, пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский (на пониженном давлении) (ч/с) до 20:00 13.07.20 г.ул. Станкостроительная, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 13.07.20 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 49 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.07.20 г.ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №3, стояк), пер. Воробьева, 9/11 до 20:00 13.07.20 г.пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №1, стояк) до 17:00 13.07.20 г.; пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1, стояк) до 20:00 13.07.20 г.Салтовское шоссе, 242 (п. №2, стояк), ул. Амосова, 25 (п. №4, стояк), пр. Московский, 204/1 (п. №3) до 20:00 13.07.20 г.ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк), ул. Кибальчича, 29 (п. №1) до 20:00 13.07.20 г.пр. Гагарина, 316-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.07.20 г.пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 161-в (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.07.20 г.