По состоянию на 13 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 918 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 155 подозрений на COVID-19, из которых 2 678 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 185 человек, из них 175 - жители Харькова. Также за это время 1 456 пациентов выздоровели, 110 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациентов выздоровели. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 новых случаев.