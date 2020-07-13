Изюмский городской совет отказывается демонтировать мемориальные доски маршалу Жукову.

Об этом сообщил лидер организации "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.– Мы связывались с Изюмским горсоветом касательно этих двух досок и еще нескольких объектов. И если с теми объектами мы все решили, то касательно досок мы получили отказ. Мы потом обратились в Институт национальной памяти, который дал им разъяснения. Изюмский горсовет почему-то считает, что господин маршал Жуков не попадает под действие закона, и мы попросили профильную институцию немного это разъяснить, – рассказал активист.Институт национальной памяти после обращения активистов рекомендовал Изюмскому горсовету демонтировать вышеупомянутые объекты.Поздняков отметил, что если горсовет не прислушается к рекомендации, то демонтаж будет организован самими активистами.– Не могу вам точно сказать, когда это произойдет, но после Дня Независимости этих досок точно не будет, – отметил Поздняков.KHAKIV Today попытался выяснить позицию Изюмского горсовета по этому вопросу, однако в приемной ответили, что никто не сможет прокомментировать эту ситуацию.