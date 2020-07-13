Огнем уничтожено 8 га пшеницы.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 12 июля в 15:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на поле Александровского сельского совета возле поселка Подвысокое, Изюмского района области.Прибывшие на место пожарные установили, что горит моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-21214, поле пшеницы и существовала угроза распространения огня на большую площадь поля, включая расположенную рядом лесополосу. В связи с этим спасатели задействовали дополнительные силы и технику местной пожарной охраны.В результате возгорания было уничтожено 8 га пшеницы и сам автомобиль.Пожар был ликвидирован спустя два часа после вызоваПричину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.