Действующий президент Польши Анджей Дуда опередил своего соперника по второму туру выборов главы государства Рафала Тшасковского. На данный момент обработано 99,7% голосов, консервативный Дуда набрал 51,2% голосов избирателей.

BBC пишет, что голосование расценивалось как битва за будущее страны, а также ее напряженные отношения с Европейским Союзом.Ожидается, что победа Дуды приведет к дальнейшим противоречивым реформам. К ним относятся реформы судебной системы и продолжающееся противодействие абортам и правам ЛГБТ.Первый тур выборов президента Польши состоялся 28 июня. Анджей Дуда заручился поддержкой 43,5% избирателей, Рафал Тшасковский получил 30,5%.