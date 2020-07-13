Гибель летных пчел зафиксирована в ряде районов Харьковской области.

Об этом 13 июля сообщил SQ председатель ОО "Союз пасечников Харьковской области" Денис Солдатов.По его словам, с начала года зафиксированы случаи гибели в таких районах:- Чугуевский;- Печенежский;- Шевченковский;- Купянский.Как уточнил Солдатов, наиболее вероятная причина гибели пчел – отравление пестицидами, которыми фермеры обрабатывают поля. Какой именно пестицид привел к гибели медоносных насекомых, установить невозможно. Областная лаборатория не работает уже 1,5 года, а отправлять анализы почвы или растений в Киев нет смысла: некоторые вещества распадаются через четыре часа после обработки ими поля. Кроме этого, анализ стоит около 5 тыс.грн., что для пасечника - неподъемная сумма. Еще одна особенность в том, что используются баковые пестициды: в емкости смешивают разные компоненты, которые по отдельности разрешены к использованию, а в смеси их вредоносность для пчел повышается в 400-600 раз.Солдатов подчеркнул, что точная статистика гибели пчел в области не ведется, в частности, по той причине, что нет возможности получить компенсацию через суд. Для суда важно, чтобы было подтверждено документально, что пчелы были здоровы до того, как полетели на то или иное поле. Получить такой документ для обычной пасеки очень сложно.- Без меда мы, конечно, не останемся. Говорить о том, что все пчелы погибнут, нельзя. Но нужно пытаться сделать мед как можно более чистым от вредных примесей. В Украине еще не такая сильная концентрация агрохимии в почве, как, например, в странах ЕС и в США. Нужно попытаться остановить у нас процесс окончательного уничтожения чистой пахоты. Ведь что настораживает: пчелы начали гибнуть прямо по "черной земле", на которой еще не появились растения. То есть страшно даже предположить, что там была за отрава, - заявил Солдатов.По его словам, ситуацию регулирует закон о защите и развитии пчеловодства №2537 от 05.12.2019, но его нужно доработать. Закон должен регулировать отношения между пчеловодами и внешним миром. И нужно усиливать штрафы, которые сейчас составляют 150 грн. за нарушение применения правил защиты растений.