Возгорания на полях пшеницы произошли в Изюмском и Купянском районах Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, сообщение о пожаре на поле между селами Благодатное и Нечволодовка поступило в Купянское отделение полиции 12 июля. На место происшествия выезжали руководители отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.В результате возгорания сгорело около 12 гектар пшеницы. Причина пожара устанавливается. Следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.Также, 12 июля произошло возгорание поля в Изюмском районе. Установлено, что владелец заехал на автомобиле на поле, которое было засеяно пшеницей. В результате неисправности автомобиля возник пожар. Сгорело около 7,5 га посевов.Информация внесена в Единый реестр учета Изюмского отделения полиции.Все обстоятельства событий устанавливают работники полиции.