Астрологи предложили свежий астропрогноз на ближайшие дни.

Если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то лучше и не начинать – и правда не получится. Хорошее время для того, чтобы творить чудеса. Неважно, что вы не умеете этого делать – попробуйте.Вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой информации в больших объемах. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными – рискуете быть исцарапаны.Вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. Удачное время для разного рода переговоров. Завтра вы, возможно, посмотрите на жизнь с некоторым разочарованием. Не грустите – это временно.Сколь бы хороши ни были ваши намерения, все равно будет не так, как хотелось бы. Вы можете попасть в волну, выбраться из которой не удастся. Придется терпеливо ждать, пока она схлынет сама.Можете себе позволить абсолютную искренность. Вам не придется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Можете без опаски заявлять, что вы думаете по тому или иному поводу. Обойдется без тяжких последствий.Возможно, удастся начать день с рассмотрения выгодных предложений, связанных с карьерой. Если попадется что-то, заслуживающее серьезного рассмотрения - решайтесь смело, ваш выбор обещает быть удачным.Вам может оказаться трудно доверять некоторым людям. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, к нему стоит прислушаться. Лучше отойти на оборонительные позиции.Хотя бы вечер стоит провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить. Завтра вы будете иметь больше, чем захотите. Возможно, стоит поделиться с ближним?Вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, с кем посоветоваться. Опросите всех, кто попадет под руку. Никто ведь не обязывает пользоваться каждым из полученных ответов.Можете себе позволить несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться, – просто действуйте, и все сложится наилучшим образом.Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу – из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности.Вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но и вам подобное поведение не делает чести. Все происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу.