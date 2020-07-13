Чтобы выбрать качественные ягоды, нужно их не только внимательно рассмотреть, понюхать и пощупать, но и обратить внимание на то, в каких условиях они продаются.

При выборе ягод начните с их осмотра на предмет механических повреждений и дефектов. Помятость может быть признаком длительного хранения и, соответственно, несвежести. Обязательно попробуйте на ощупь — ягодка должна быть пухлой и упругой одновременно. Руководствоваться правилом «чем больше, тем слаще и сочнее» при выборе ягод не следует. Напротив, очень часто бывает так: чем меньше, тем слаще.При выборе ягод обращайте внимание на то, в каких условиях их продают. Они не должны быть чрезмерно влажными либо сухими. Для каждого вида ягод свои оптимальные условия хранения. Например, смородина обязательно должна быть сухой, а вот клюква может быть чуть влажной.Будьте осторожны при покупке ягод не в сезон созревания, когдп они в основном выращены в теплицах или привезены издалека. Кроме того, как и большинство фруктов, ягоды тоже могут обрабатываться пестицидами и другими токсичными препаратами.Ягоды в своем большинстве — очень нежные продукты, и важно правильно их хранить. Лучше всего — рассыпав на плоской поверхности, что, конечно, не очень удобно. Другой вариант – держите в удобной емкости, например, в миске. Только старайтесь не образовывать толстые слои. Не забудьте сверху накрыть чем-ни будь – салфеткой, например. Отделяйте хорошие, качественные плоды от неспелых, поврежденных и высохших.При хранении не забывайте поддерживать сухость. Избыточная влажность ускоряет процесс скисания, а, следовательно, порчи.Использование холодильника значительно продлит срок хранения ягод. А заморозка – самый эффективный и популярный способ. Тем более что при заморозке потеря полезных веществ и свойственного аромата несущественна, чего не скажешь о сушке. Если хотите ягоды все-таки засушить, рекомендуется предварительно провялить их на солнце либо в печи (при температура 35–40 градусов), а потом уже досушить при более высокой температуре.