Медики без конца говорят о вреде курения, но, по-моему, эта проблема надуманна. Трудно отрицать, например, что после сигареты повышается работоспособность. Дмитрий

Многие считают, что употребление табака не приносит вреда здоровью, и это одна из причин распространения дурной привычки, говорят наркологи. Начав курить, человек быстро привыкает к никотину, организм приспосабливается к яду — наступает физическая зависимость. Человек, привыкший к табаку, после каждого перекура испытывает наркотический комфорт — у него улучшается настроение, снимается нервное напряжение, несколько повышается работоспособность.Однако этот период длится недолго. После кратковременного возбуждения наступает длительная усталость. Чтобы поднять желаемый уровень бодрости и восстановить самочувствие, курильщик снова хватается за сигарету. Это и есть табачная наркомания.Медики предупреждают: в табачном дыму содержится более двух тысяч токсичных компонентов, и отравление табаком ухудшает течение любого заболевания. Мало того, болезни требуют длительного лечения, поскольку составляющие табачного дыма снижают лечебный эффект медикаментов, а в некоторых случаях никакое лечение не дает результатов, пока человек не бросит курить.Кроме того, курение вредно влияет на здоровье не только курящих людей, но и тех, кто находится в их окружении и вынужден дышать загрязненным табачным дымом воздухом. Особенно чувствительны к табачному дыму дети. Содержание никотина в их волосах позволяет распознать не только, курят ли в семье, но и где именно курят — в доме или за его пределами.